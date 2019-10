Test AVerMedia Live Streamer: Pro začínající tvůrce

Právě poslední zmiňovaná komponenta je přitom nejdůležitější. Dokáže totiž zachytit obraz, který se zobrazuje na monitoru nebo televizoru, a poslat jej i s uživatelským komentářem do světa internetu. K této kompaktní krabičce, která je menší než 2,5palcový externí disk, stačí připojit USB kabel k počítači a dva HDMI kabely – jeden se následně připojí do počítače či konzole, druhý pak do monitoru nebo televizoru.

Záznam přitom nemusí zachycovat pouze to, co se děje na obrazovce, ale klidně také to, co se odehrává před ní. Právě proto je součástí balení také Full HD webkamera Live Streamer CAM 313. Ta se připojuje k PC opět prostřednictvím USB kabelu.