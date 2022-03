Lákadla moderních počítačových tabletů

Pro uložení dat je k dispozici úložiště o velikosti 64 GB, které se však dá snadno rozšířit až do velikosti 512 GB prostřednictvím paměťových karet typu microSD. Displej nabízí rozlišení 1200x2000 pixelů, a to při úhlopříčce 10,4 palce.

Vyzdvihnout si zaslouží také zvýšená odolnost podle certifikace IP52. Tabletu by tak v praxi neměl vadit déšť či vlhké prostředí. Hliníková konstrukce působí poměrně bytelným dojmem. Dokonce nechybí ani slot pro SIM kartu, podporován je však pouze starší standard LTE.

Ještě kompaktnější rozměry nabízí iPad mini od Applu, který si odbyl premiéru už loni před Vánocemi. Zájem o něj byl o něj tak velký, že byl až do letošního roku beznadějně vyprodaný. Základní verze s 64GB pamětí a WiFi připojením vyjde na 14 490 Kč, nejvybavenější 256GB verze s 5G připojením pak stojí 22 490 Kč.

Nejmenší tablet v nabídce Applu dostal podobný design jako iPhony 13. Chlubí se tedy hranatější konstrukcí s rovnými bočnicemi. Díky tomu se podařilo vtěsnat větší displej do stejně velkého těla jako u předchůdce. Ten měl 7,9“ displej, novinka láká na 8,3“ úhlopříčku. Na rozdíl od iPhonů 13 uživatelé nepřijdou ani o čtečku otisků prstů, přesunula se do bočního tlačítka.

Lákadlem má být také konektor USB-C, který je přece jen univerzálnější než rozhraní Apple Lightning. Nově by tak měla jít snadno připojit celá řada nejrůznějšího příslušenství. Připojit se dá touto cestou například i mixážní pult, což ocení hudební tvůrci.

Co se rozměrů týče, je naprostým přeborníkem Galaxy Z Fold3 od Samsungu. Je to totiž hybrid, který naplno využívá přednosti skládací konstrukce s ohybnou obrazovkou. Ve složeném stavu vypadá téměř jako obyčejný smartphone, má však užší obrazovku a baculatější tělo. Je to dáno tím, že se může snadno rozložit, díky čemuž zpřístupníte větší dotykový panel uvnitř – pak funguje jako tablet.