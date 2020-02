Drony jsou hračka i užitečný pomocník

Celá řada dronů se ukázala v tomto měsíci na veletrhu CES v americkém Las Vegas, skoro se chce napsat, že město hříchu se proměnilo v zoo plnou autonomních letadel.

Z těch známějších podniků na výstavišti zářila především společnost DJI, která ukázala návštěvníkům prakticky celé své portfolio. To samé platí v bleděmodrém také o společnostech Yuneec či Syma, které rozhodně ve světě bezpilotních letounů také nejsou neznámé.

Samozřejmě nechyběla ani celá řada úplně neznámých asijských společností, které se snaží prostřednictvím veletrhu CES teprve proslavit a uspět na přeplněném trhu. K vidění byl dokonce i první létající taxík, který je v podstatě přerostlým dronem.

Propastné rozdíly v cenách

Před nákupem dronu si musíte ujasnit, kolik chcete za takové zařízení utratit. Právě cenové zařazení totiž rozhoduje o tom, co bude bezpilotní letoun všechno umět.

Základní modely se dají pořídit bez nadsázky už za pár stokorun. Zpravidla jde ale o verze určené pro základní použití, které se hodí pro děti či jedince, kteří se s možností dronů teprve seznamují a jednoduše si chtějí létání vyzkoušet na vlastní kůži.

Modely s kamerou se dají pořídit za méně než 1500 Kč, žádnou oslnivou kvalitu výsledného videa ale nečekejte. Kdo chce skutečně s dronem fotit a natáčet videa, měl by počítat s investicí okolo 5000 Kč. Za deset tisíc a více se pak dají pořídit pokročilé modely, které kromě vyšší obrazové kvality nabízejí například i celou řadu asistenčních systémů, které ochrání letoun před nárazy a pády.

Cena dronů se nicméně může vyšplhat klidně i na několik set tisíc korun. To už se však bavíme o modelech pro profesionály, které slouží například k natáčení filmů.

Vojáci, policie i hasiči

Kromě kameramanů velkých filmových studií a zpravodajských serverů drony využívají například také vojáci k útokům bez ohrožení pilotů. Policisté zase s jejich pomocí monitorují dopravní přestupky z oblohy, a to i v České republice.

Policejní dron Foto: Libor Zavoral, ČTK

Speciálně pro záchranáře je určen například dron DJI Mavic 2 Enterprise. V jeho výbavě je signalizační maják s viditelností až pět metrů a přisvětlovací lampa pro let za špatného počasí a v noci. Velkou výhodou má být také hlasitý reproduktor, který bude stejně jako samotný dron napojen na dálkový ovladač. Díky tomu může pilot na dálku komunikovat s lidmi, případně je varovat před nějakým nebezpečím.

Stejně jako profesionální drony od DJI má i tento model zabudovaný přijímač rádiového signálu ADS-B, díky čemuž se v mapové aplikaci pilota zobrazují ostatní dopravní letouny. Aplikace tedy může uživatele varovat, že se nachází v kolizní zóně. Nechybí ani šifrovaný přístup, který zamezuje vzlétnutí nepovolaným osobám.

BEZ KOMENTÁŘE: DJI - Mavic 2 Enterprise Video: DJI

V každém případě platí, že začátečníci i pokročilí uživatelé by se před prvním letem měli důkladně seznámit s návodem dronu a ideálně si také prostudovat letové předpisy. Ty jsou mimochodem v každé zemi odlišné. To, co je dovoleno v Česku, tedy může být naopak na dovolené v zahraničí zakázáno.

DJI Mavic Mini: sázka na skládací konstrukci

Vůbec nejmenším dronem od společnosti DJI je model Mavic Mini, jak koneckonců dokládají i rozměry 160 x 202 x 55 mm ve složeném stavu. Díky tomu se snadno vejde do lidské dlaně a takřka do jakékoliv kapsy, na cestách by tak rozhodně neměl být přítěží.

Hmotnost 249 g včetně baterie totiž dělá z tohoto modelu jeden z nejlehčích bezpilotních letounů na trhu, pokud tedy vynecháme malé drony pro děti, které spadají do kategorie hraček. Na jedno nabití by přitom model Mavic Mini měl vydržet létat až 30 minut, což je stejná hodnota jako u větších bratříčků.

DJI Mavic Mini Foto: archív výrobce

Díky tříosému gimbalu dovede novinka natáčet stabilizovaná videa v rozlišení až 2,7K při 30 fps. Případně je k dispozici také režim Full HD, který zvládá až 60 fps. Objektiv se světelností f/2.8 může sloužit také k pořizování fotografií s rozlišením až 12 megapixelů.

I přes svou miniaturní velikost je dron vybaven funkcemi, kterými se chlubí větší bratříčci. K dispozici je například GPS přijímač pro plynulý let, funkce automatického návratu na místo vzletu a funkce zjištění síly větru, která je vzhledem k rozměrům a hmotnosti dronu opravdu užitečnou pomůckou.

Dostupnost a cena: Dron Mavic Mini se začal v obchodech nabízet krátce před Vánocemi za 10 590 Kč. Letos byl pak prodej rozšířen o provedení Combo (13 290 Kč), které obsahuje užitečnou výbavu navíc.

AIR Selfie Pix+: na focení i natáčení videí

AIR Selfie Pix+ na první pohled dron vlastně ani nepřipomíná, spíše se podobá nějaké malé krabičce ve stylu externího pevného disku. Rozdíl je ale v tom, že tato „krabička“ má v těle integrovány čtyři motory a vrtule.

Díky sofistikovanému designu se nemusíte bát nejen přenášení, ale ani případného nárazu během letu. To vše by měl model Pix+ ustát bez problémů, aniž by se nějak poškodil. Samozřejmě nechybí zabudovaná kamera či možnost ovládání prostřednictvím připojeného mobilního telefonu.

AIR Selfie Pix+ Foto: mif, Novinky

Na rozdíl od většiny konkurentů ale v praxi smartphone vlastně ani nepotřebujete. AIR Selfie Pix+ totiž dovede rozeznávat gesta uživatele a podle nich plnit letové příkazy. Na mávnutí ruky se tak tento bezpilotní letoun zvedne či přistane, případně se ve vzduchu přemístí tam, kam mu přikážete.

Právě bezdotykové ovládání je daleko důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Výrobce totiž věří, že novinka nalezne uplatnění u jedinců, kteří si rádi tvoří selfíčka, případně streamují videa na internet. Dron je totiž zvládne nejen fotit a natáčet v rozlišení Full HD, ale zachycený obraz odesílat rovnou on-line.

Vzhledem k tomu, že letový čas je zhruba okolo deseti minut, mělo by to bohatě stačit na natočení videopříspěvků na nejrůznější blogy. Uživatel přitom může chodit, běhat či stát – dron jej automaticky udrží v záběru. A když je dotočeno, stačí dron schovat do kapsy.

Dostupnost a cena: Kdy přesně a za jakou cenu se AIR Selfie Pix+ objeví na pultech obchodů, není zatím jasné. Výrobce prozradil pouze to, že dostupnost je naplánována na letošní rok.

Vanguard QST-2805: cena hraje prim

Především pro děti je určen dron Vanguard QST-2805. Hodí se nicméně také pro jedince, kteří s bezpilotními letouny teprve začínají a chtějí si na levnějším modelu vyzkoušet, jak se vlastně takový stroj ovládá a co umí v praxi.

Testovaný kousek vyniká především velmi kompaktními rozměry 26 x 26 x 11 cm, díky tomu se dá s dronem létat uvnitř i venku. Letoun se ovládá výhradně pomocí dodávaného dálkového ovladače. Vzhledem k tomu, že nemá kameru, není možné ani připojit chytrý telefon.

Vanguard QST-2805 Foto: archív výrobce

V útrobách zařízení se nicméně ukrývá čtyřkanálový systém ovládání, díky kterému je možné navigovat velmi precizně letoun do všech směrů. O stabilitu ve vzduchu se pak stará zabudovaný šestiosý gyroskop.

K dispozici jsou tři různé rychlosti letu a speciální tlačítko pro bezpečný vzlet a přistání. Právě tato vychytávka odlišuje testovaný kousek od konkurenčních levných modelů, díky čemuž se hodí i pro opravdu malé děti. Na jedno nabití vydrží dron létat až sedm minut, přičemž před dalším letem potřebuje být v nabíječce alespoň 45 minut.

Dostupnost a cena: Vanguard QST-2805 patří k těm nejlevnějším dronům na trhu. Případní zájemci za něj zaplatí necelých 800 korun.

Hyundai S-A1: létající taxík

O tom, že drony nemusí být pouze hračky, se snaží uživatele přesvědčit automobilka Hyundai. Ta ve spolupráci s přepravní společností Uber vyvinula létající taxík. Oba podniky věří, že budoucnost dopravní infrastruktury tkví právě ve vzduchu.

Práci mají obě firmy jasně rozdělenou. Hyundai se bude starat o samotnou výrobu létajícího stroje, Uber v rámci iniciativy Elevate bude zajišťovat leteckou podporu, infrastrukturu, a to včetně následného napojení na pozemní dopravu.

Hyundai S-A1 Foto: Hyundai

Hyundai S-A1 zvládne pojmout čtyři pasažéry. Počítá se s tím, že stroj bude létat v budoucnu zcela autonomně, v první fázi jej nicméně bude muset pilotovat člověk. Právě proto uveze pouze tři další pasažéry, s autonomním řízením by zvládl dohromady čtyři.

Výrobce slibuje přepravní rychlost až 290 km/h, přičemž létající taxík by měl být schopen vystoupat do výšky až 600 metrů. Počítá se nicméně s tím, že létat se bude už ve výšce 300 metrů. Plně elektrický stroj bude mít dolet 96 kilometrů.

Dostupnost a cena: Hyundai S-A1 je zatím pouhým konceptem a ani samotný výrobce si nedovoluje odhalit, kdy bychom se mohli létajícím taxíkem skutečně svézt. V běžném prodeji se navíc stroj také jen tak neobjeví.

Chasing-Innovation Gladius Mini: pod vodní hladinou

Když se řekne dron, většina lidí si představí menší či větší „krabičku“, která létá ve vzduchu. A zpravidla to bývá pravda, v posledních letech se nicméně stále více výrobců soustředí také na výrobu podvodních dronů. Objevovat taje pod vodní hladinou díky tomu může prakticky kdokoliv s ovladačem v ruce.

Jedním z takových dronů je také Gladius Mini od společnosti Chasing-Innovation. Ten svým tvarem připomíná žraloka, uvnitř se nicméně místo masa a kostí ukrývá sofistikovaná elektronika. Maximální hloubka, do jaké se potopí, je 100 metrů. Výdrž baterie dosahuje až dvou hodin, což je rekordní hodnota.

Chasing-Innovation Gladius Mini Foto: archív výrobce

O pohon se stará dohromady pět vrtulí. Tři jsou rozmístěné do tvaru trojúhelníku a kombinovány s inteligentním řídícím algoritmem umělé inteligence pro zajištění stability ve svislém i vodorovném směru. Zbylé dvě jsou pak v zadní části a dovolují vyvinout rychlost až dva metry za sekundu, respektive 7,2 km/h. Přední část dronu lze přitom naklápět v úhlu 45°, což usnadňuje navigaci pod vodní hladinou.

Nedílnou součástí dronu je zabudovaná kamera s rozlišením 4K, která je napojena na objektiv se světelností F3.0. Díky tomu dovede Gladius Mini pořizovat nejen fotografie, ale pochopitelně také videa. Stroj lze využít například ke sledování ryb ve sladké i slané vodě, ale také prozkoumávání dna moře či řeky.