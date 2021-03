Vývoj videohry Anthem pokračovat nebude

Jako obrněnci se hlavní hrdinové pustí do prozkoumávání různých planet, objevování nových druhů života a nezbytných zdrojů k přežití. Přitom narazí na náročné výzvy a nelítostné nepřátele. V tomto titulu tedy vyniknou nejen individuální schopnosti, ale také týmová souhra.

Jakkoliv atraktivně téma tohoto titulu zní, v praxi se to příliš nepovedlo. Herní komunitou totiž navzdory vysokým očekáváním nebyl tento titul přijat kladně. V průběhu prvních dvou let si hráči stěžovali na problémy se stabilitou, řadu chyb i nedostatků. Pochroumané pověsti příliš nepomohlo ani to, když se tvůrci snažili přidávat nový obsah.