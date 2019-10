Hry zdarma na Xboxu? Pátek třináctého a zběsilý slon

Nově je k dispozici titul zvaný Tembo: The Badass Elephant. Jak již samotný název napovídá, ústřední postavu si v této hře zahraje slon Tembo. V jeho kůži zavítají hráči do města Shell City, ve kterém se schyluje k útoku zločinecké organizace Phantom.

Protože si národní garda neví s útočníky, kteří jsou vyzbrojeni smrtícími válečnými zbraněmi, rady, je do akce povolán Tembo. S pomocí vlastního chobotu tak hráči budou muset nastolit opět pořádek.

Dostupnost: 1. 10. – 30. 10. pro Xbox One

Tembo: The Badass Elephant

Titul Friday the 13th: The Game dokáže hráčům pěkně pocuchat nervy, některé scény jsou opravdu již velké krváky. Na druhou stranu k nadcházejícímu Halloweenu či Dušičkám se hra s takovou tematikou skvěle hodí. Do kůže nelítostného zabijáka se hráči budou moci převtělit v multiplayerovém módu.