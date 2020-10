Herní oslava nezávislosti. České a slovenské tituly jsou výrazně levnější

Jak je z řádků výše patrné, na Steamu oslavy netrvají pouze o slavnostní středu, ale po dobu jednoho týdne. Konkrétně slevy začaly být nabízeny již v pondělí 26. listopadu a bude je možné využít až do úterý 2. listopadu.

V pondělí a úterý byly ve slevě například tituly Robot Soccer Challenge, Jupiteration, Euro Truck Simulator 2, Pilgrims, Car Puzzler, Space Engineers, Ministry of Broadcast, Rampage Knights, Feudal Alloy a Air Missions: HIND.

Některé slevy se budou samozřejmě v průběhu týdne opakovat, celkově by ale mělo být nabízeno se slevou více než 160 her. Do oslav vzniku samostatného československého státu se totiž zapojilo hned 72 vývojářů z Česka i Slovenska.