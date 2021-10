Epic chce virtuální svět, Facebook rovnou celý vesmír

Může to znít jako scénář nějakého sci-fi filmu, nicméně studio Epic Games pracuje již několik měsíců na novém „virtuálním světě“, který bude sloužit k prezentaci produktů i hraní her. Má to být místo, kde se budou potkávat zkrátka všichni lidé, využívat přitom k tomu budou systémy pro virtuální realitu.