Chaos a překřikování. Očekávaný soud mezi Applem a Epicem připomínal frašku

Web VentureBeat scénu z úvodu soudního jednání označil za „ohromně vtipný cirkus”, podle článku na serveru The Verge se v jednu chvíli „konferenční hovor plný děcek křikem domáhal návratu Fortnite na mobilní telefony”. Na lince prý bylo přes 200 lidí, z nichž mnozí provolávali „svobodu pro Fortnite” nebo „dostaňte prosím Fortnite zpět na mobily, soudce”.

„Doufám, že (šéf Epic Games) Tim Sweeney ví, co dělá. Jestli to teď podělá, iOS už zpátky nedostaneme,” nechal se slyšet jeden z diváků. „Jenom chceme zpátky na mobily. Jsem tak chudej, že si konzoli nemůžu dovolit,” uvedl jiný. Podle VentureBeat nechyběly vulgarismy a v jistém momentě se zdálo, že se překřikují desítky lidí.

„Myslím, že telefonní linky máme pod kontrolou,” oznámila pak soudkyně Yvette Gonzalezová Rogersová, když se kolem půl deváté podařilo obnovit pořádek. „Odteď už to problém nebude,” dodala.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obrazem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.