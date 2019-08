6 nejprodávanějších herních konzolí všech dob

Konzole PlayStation 2 šla do prodeje v březnu roku 2000, avšak nejprve pouze v domovském Japonsku. Hned po prvních dvou dnech bylo jasné, že půjde o naprostý hit – za pouhých 48 hodin se prodal milion konzolí, což se do té doby nepodařilo žádné jiné konzoli.

Mimochodem následovníka s pořadovým číslem tři si koupilo už jen 87 milionů lidí, právě proto se do přehledu šesti nejúspěšnějších konzolí vůbec nedostal. To platí například také o Xboxu 360, který je historicky nejúspěšnější konzolí od Microsoftu. Tento model si našel domov u 86 milionů hráčů.

Samozřejmě nejrůznější konzole by tak vysokých prodejů nedosahovaly, kdyby na nich nebylo co hrát. Žebříčku nejprodávanějších her kraluje neohroženě již několik let Tetris.