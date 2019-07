mif, Novinky

Vyplývá to z údajů analytické společnosti Sensor Tower, která upozorňuje na to, že hra Pokémon Go měla před třemi lety daleko úspěšnější start.

Titul Harry Potter: Wizards Unite si během prvního týdne stáhlo 400 tisíc lidí, což rozhodně není málo. Na úspěch japonských příšerek to však nestačí. Ty si totiž jen během prvního dne stáhlo 7,5 milionů uživatelů.

Navíc je nutné zdůraznit, že titul Pokémon Go si odbyl tehdy premiéru pouze v USA. V milionové cifře jsou tak započítány pouze uživatelé z dané země, zatímco čísla u hry Harry Potter: Wizards Unite pojednávají o globální dostupnosti.

Titul Harry Potter: Wizards Unite

FOTO: archív tvůrců

S mobilem v ruce

Pokémon Go se těší nebývalé popularitě především proto, že hráči musejí aktivně hledat pokémony ukryté různě po městě. Stačí spustit aplikaci v chytrém telefonu a podle mapy vyrazit na lov.

Samotný odchyt probíhá prostřednictvím zabudované kamery v mobilu nebo tabletu. Přes displej mobilního zařízení totiž ve skutečném prostoru uživatelé virtuální příšerky vidí. Hra tedy staví na principu tzv. rozšířené reality. Na displeji telefonu je schopna vykreslit virtuální předměty v reálném prostředí.

Video

Pokémon Go v terénu

Zdroj: Novinky.cz

Hra Pokémon Go

FOTO: Mark Kauzlarich, Reuters

Slavní kouzelníci nechybí. Ani nepřátelé

Wizards Unite staví také na principu rozšířené reality. To v podstatě znamená, že hráči celý kouzelnický svět vidí pouze s využitím telefonu. Zabudovaná kamera snímá okolní prostor a přenáší jej na dotykovou obrazovku. Na ní se zároveň objevuje celý kouzelnický svět.

Hráči se postupně potkají s Harrym Potterem, ale také jeho kamarády – chybět nebude Hermiona Grangerová či Ron Weasley. Čelit ale budou muset kouzelníci také řadě nebezpečných nepřátel, kteří se přidali na stranu Lorda Voldemorta. V těch nejtěžších situacích se neobejde nikdo bez známých kouzelných formulí.

Titul Harry Potter: Wizards Unite vyšel na konci minulého týdne ve verzi pro chytré telefony s Androidem a iOS od Applu. Sluší se nicméně podotknout, že hru je možné nainstalovat také na řadu počítačových tabletů.

Titul Harry Potter: Wizards Unite

FOTO: archív tvůrců