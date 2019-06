mif, Novinky

Ještě před pár lety hrály velký význam ve světe her klasické počítače a televizní konzole, v poslední době však stále roste popularita i chytrých telefonů a počítačových tabletů. A toho si všímají i tvůrci her. Velké herní domy totiž cílí na chytré telefony a počítačové tablety stále častěji.

Například společnost Microsoft se snaží úplně smazat rozdíly mezi hraním na mobilu, PC či konzoli. Moderní hry se totiž snaží přinést na všechna tato zařízení. Už v říjnu letošního roku tak bude spuštěn Project xCloud.

Libovolná hra i na pomalých strojích

Tato novinka má být v podstatě streamovací herní službou. Uživatelé za určitý poplatek budou moci využít výpočetní výkon počítačů Microsoftu, který je pro chod moderních her nezbytný, a na svém zařízení si pak zobrazí už jen samotnou hru.

V podstatě jedinou podmínkou tak bude rychlé internetové připojení, aby mohl být obraz přenášen ve vysokém rozlišení a se všemi detaily. Takto streamovanou hru by mělo jít bez problémů pustit i na pomalejších počítačích nebo průměrných chytrých telefonech a počítačových tabletech.

Na podobném principu založila svůj úspěch také konkurenční konzole Nvidia Shield, která sice nepatří k těm nejvýkonnějším, ale bez problémů na ní fungují i novější hry díky službě GeForce Now.

Ta pro chod her využívá výpočetní výkon serverů Nvidie, a lidé proto nemusí být doma tak výkonnou konzoli. V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje.

Detaily o tom, jak bude Project xCloud přesně fungovat, však zatím neprozradili. Otazník visí také nad cenou, za kterou bude Microsoft službu nabízet.

Konzole neřekly poslední slovo

Práce na novém projektu nicméně amerického softwarového giganta nebrzdí v přípravách další generace televizní konzole Xbox. Ta nese prozatím kódové označení Scarlett. Jak bude vypadat, je zatím tajemstvím, nicméně na veletrhu E3 jsme se dočkali hned několika podrobností o výbavě této novinky.

Srdcem konzole má být procesor AMD Ryzen s nejnovější architekturou Zen 2, doplněna bude o grafické jádro AMD Radeon Navi s pamětí typu GDDR6. Konzole bude podporovat rozlišení až 8K, nicméně většinu her bude možné hrát pravděpodobně pouze ve standardu 4K. Rozlišení 8K bude určeno pro multimédia.

Zástupci amerického softwarového gigantu prozradili také to, že konzole bude zvládat snímkovací frekvenci až 120 fps. Podporována bude také variabilní snímkovací frekvence.

Vylepšení se má týkat také SSD jednotky. Nový Xbox dá tedy vale zastaralým pevným diskům, díky čemuž bude například spouštění her rychlejší až 40krát. Svižnější by měla být také odezva celého systému.

Další generace Xboxu by měla údajně přinést podporu pro tisíce titulů, které vyšly pro předchozí televizní konzole od Microsoftu. Jednou z prvních potvrzených herních pecek je Halo Infinite.

Cyberpunk 2077: Keanu Reeves v hlavní roli

Trailer k novému titulu Cyberpunk 2077 vypadá velmi slibně. Už nyní je díky tomu jasné, že jednu z ústředních postav si zahraje Keanu Reeves, který zazářil například ve filmové sérii Matrix. Titul od studia CD Project Red, který stojí například za sérií Witcher, se však objeví na pultech obchodů až příští rok.

Trailer ke hře Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 nabídne velký otevřený svět, kde zažijete brutální, a přesto realistickou budoucnost. Typický přitom pro tuto hru bude nelineární příběh plný zvratů.

Nový titul se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kde jde vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.

Zajímavostí je, že každé rozhodnutí – od schopností, implantátů až po podobu samotné postavy – bude ovlivňovat hlavní příběh. Tvůrci také prozradili, že Cyberpunk 2077 se bude odehrávat po celém světě.

Kdy bude: Cyberpunk 2077 vyjde ve verzi pro PC i konzole, a to 16. dubna 2020. Za variantu pro Xbox One a PlayStation 4 případní zájemci podle odhadů obchodníků zaplatí 1800 Kč, počítačová verze vyjde o pět set korun levněji.

Minecraft Dungeons: nezůstane kostka na kostce

Americký softwarový gigant Microsoft se rozhodl vdechnout nový život oblíbenému titulu Minecraft, který vyjde v přepracované verzi s přídomkem Dungeons. A podle ukázky, která byla k vidění na veletrhu E3, je patrné, že nezůstane kostka na kostce.

Ukázka ze hry Minecraft Dungeons

Za posledních deset let si vybudoval Minecraft v herním světě neotřesitelnou pozici, každý měsíc jej hraje na 90 milionů lidí. Prodalo se dokonce ještě více kopií – na všech platformách již bezmála 155 milionů her.

V původním Minecraftu musí hráč nasbírat materiál na stavbu obydlí a výrobu nástrojů, aby se tak ochránil proti nočním příšerám. I když se zdá být tento koncept velmi triviální, jde o jednu z nejpopulárnějších her vůbec. Právě proto nese také název Minecraft, jde o složeninu anglických slov těžení (mine) a výroba (craft).

Minecraft Dungeons má být klasická rubačka až pro čtyři hráče. Hrát přitom bude možné nejen lokálně na jednom zařízení, ale také v multiplayerovém on-line režimu.

Kdy bude: Na Minecraft Dungeons se mohou těšit majitelé PC, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 a v neposlední řadě také Nintendo Switch. Počítá se s dostupností na jaře příštího roku, cena nicméně bude upřesněna až později.

The Sims 4 - Island Living: dovolená na ostrově

Hra The Sims 4 šla do obchodů už v roce 2014, tvůrci nicméně v průběhu let přidávají stále nová vylepšení formou datadisků. Ten nejnovější se jmenuje Island Living a populární Simíci v něm okusí ostrovní dobrodružství.

The Sims 4 - Island Living

Podtitul Island Living vezme hráče na tropické ostrovy. Kromě ostrovních krás se přitom hráči budou moci kochat také tajemstvími pod mořskou hladinou, jako jsou hejna ryb či barevné korály. Bude to vlastně taková prima dovolená.

Oznámení o novém datadisku přichází jen pár dní poté, co EA nabízelo hru The Sims 4 zadarmo, jak Novinky.cz informovaly již dříve. Tvůrci se tak snažili výrazně rozšířit hráčskou komunitu. Jinak se hra v obchodech prodává od 500 Kč, nicméně datadisky se dokupují vždy zvlášť.

Už v roce 2014 jsme totiž v podrobné recenzi tohoto titulu konstatovali, že je osekaný až na samotný základ. Hru je tedy možné hrát bez zaplacení byť jen jediné koruny, pokud ale hráči budou chtít využít všechny funkce, musí dokoupit další herní balíčky – a ty mohou vyjít dohromady klidně i na několik tisíc korun.

Kdy bude: Jak je z řádků výše patrné, nový datadisk si společnost EA, která za titulem The Sims 4 stojí, nadělila k pátým narozeninám. Vyšel v pátek 21. června.

Star Wars Jedi – Fallen Order: originální příběh především

Fanoušci Hvězdných válek se letos mají opravdu na co těšit, už na podzim totiž vyjde další díl herní ságy Star Wars, tentokrát s podtitulem Jedi: Fallen Order. Na veletrhu E3 v americkém Los Angeles jsme se dočkali téměř čtvrthodinové herní ukázky.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Autoři série Titanfall z Respawn Entertainment představují novou akční adventuru, která nabídne originální příběh ze světa Star Wars.

Děj se bude otočit okolo padawana, který přežil tragické události z filmové epizody III, a uskutečnění příkazu 66. Na cestě za obnovou řádu Jediů musí složit střípky své minulosti, dokončit trénink, získat nové schopnosti ovládání Síly a osvojit si umění boje s kultovním světelným mečem – a přitom všem ještě být neustále o krok před Impériem a jeho nelítostnými inkvizitory.

Padawan musí na planetě Kashyyk infiltrovat imperiální těžební stanici a zachránit partičku Wookiů. Pomůže mu věrný robot, chybět nebudou ani šarvátky se světelným mečem. Kromě stormtrooperů totiž bude čelit také dalším – daleko těžším – nepřátelům.

Podle hratelné ukázky nabídne nový titul prvky RPG, těšit se můžeme na kombinaci skákačky a rubačky společně s příběhovou kampaní. Hratelnost se podle prvních indicií podobá Tomb Raiderovi.

Kdy bude: Titul Star Wars Jedi: Fallen Order vyjde 15. listopadu, a to ve verzi pro PC i konzole PlayStation 4 a Xbox One.

FIFA 20: nazujte kopačky

Společnost EA vsadila na veletrhu E3 na sportovní tituly. Ani letos nebude chybět fotbalový simulátor FIFA 20. Ten se podle ukázek dočká realističtější grafiky, která bude věrněji kopírovat přirozenější práci těla.

Tou nejzajímavější novinkou je režim Volta. V rámci něj si fanoušci budou moci poskládat tým ze tří, čtyř nebo pěti hráčů, se kterými se vydají do městské džungle – zahrají si pravý pouliční fotbálek. Vše přitom bude probíhat v příběhové kampani, v rámci které nebude chybět on-line liga.

FIFA 20

Madden 20 Reveal

Dočkali jsme se také ukázky Madden NFL 20. V nové verzi tohoto simulátoru amerického fotbalu byly konečně vyslyšeny prosby celé řady hráčů – nově je tak možné si vytvořit vlastní postavu a z průměrného školáka nechat zrodit novou hvězdu Super Bowlu.

V titulu Madden NFL 20 stojí za pozornost také mód Superstar X-Factor. V rámci něj se jeden hráč ve vašem týmu pochlubí speciálními schopnostmi, například velmi přesnými přihrávkami nebo rychlým během. V týmu však budete moci mít pouze jednu takovou hvězdu.