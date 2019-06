ort, Novinky

Cyberpunk 2077 nabídne velký otevřený svět, kde zažijete brutální, a přesto realistickou budoucnost. Typický přitom pro tuto hru bude nelineární příběh plný zvratů.

Nový titul se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kde jde vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.

Ukázka ze hry Cyberpunk 2077

FOTO: archiv tvůrců

Zajímavostí je, že každé rozhodnutí – od schopností, implantátů až po podobu samotné postavy – bude ovlivňovat hlavní příběh. Tvůrci také prozradili, že Cyberpunk 2077 se bude odehrávat po celém světě.

Cyberpunk 2077 vyjde ve verzi pro PC i konzole, a to 16. dubna 2020. Za variantu pro Xbox One a PlayStation 4 případní zájemci podle odhadů obchodníků zaplatí 1800 Kč, počítačová verze vyjde o pět set korun levněji.

