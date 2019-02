lez, Novinky

Právě díky zpětné kompatibilitě by Sony získalo velký náskok před ostatními konzolemi, neboť by už při vydání PlayStationu 5 nabídlo daleko více her než konkurenti. Detailnější informace však zatím nejsou bohužel k dispozici.

V tuto chvíli tak není jasné například to, zda by na pětce běžely hry jen z aktuálně nabízené čtyřky, nebo i ze starších konzolí tohoto výrobce. Ve hře je totiž podle neoficiálních informací také plán, že zpětná kompatibilita by byla k dispozici pro všechny předchozí PlayStationy, tedy pro modely 3, 2 a 1.

Práce na novém PlayStationu 5 jsou již v plném proudu. Podle některých zdrojů novinka, která je zatím známá pod kódovým označením Gonzalo, nabídne procesor Zen 2 od AMD. Takt by se měl pohybovat okolo 3,2 GHz. Grafické jádro by mělo pracovat až při frekvenci 1600 MHz, konkrétně by mělo jít o čip Navi 10.

Jasno nicméně bude až v nadcházejících měsících, pětka se totiž ukáže nejspíše tento, nebo příští rok.

Sony PlayStation 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Sony PlayStation 4 Slim

FOTO: archív výrobce