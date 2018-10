ort, Novinky

Společnost Epic Games, která stojí za titulem Fortnite, se dlouhodobě snaží podvádění ve svých hrách zamezit. Dělají to koneckonců všechny velké herní domy, neboť nejrůznější cheaty velmi znevýhodňují poctivé hráče.

Právě proto se vedení společnosti Epic Games nyní rozhodlo podat žaloby na youtubery, kteří ve svých videích lidem radí, jak si hraní ulehčit. Konkrétně se před soudce postaví Colton Conter a Brandon Lucas, oba mají dohromady bezmála dva milióny odběratelů.

Ukázka ze hry Fortnite

FOTO: archív tvůrců

Například Lucas kromě videí nabízí lidem ke koupi za 200 dolarů (4500 Kč) speciálního aimbota, který dokáže automaticky zaměřovat nepřítele ve Fortnitu, aby to nemusel dělat hráč. Díky tomu se prakticky nikdy nestane, že by nebyl nepřítel zasažen, a to ani na opravdu velké vzdálenosti.

Zda jsou podobné vylepšováky ve hře dovolené, či nikoliv, bude rozhodovat až soud.

Fortnite je zadarmo

V titulu Fortnite Battle Royale se hráči převtělí do role přeživších, kteří v postapokalyptickém světě bojují o své místo pod sluncem s ostatními hráči. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední stát na nohou.

Fortnite je k dispozici pro všechny platformy zadarmo. Hráči si mohou, stejně jako v dalších bezplatných titulech, připlatit za některé vychytávky. Platí se například za jiné vzhledy postav, odlišné výbavy apod.

Podle posledních zveřejněných údajů hraje Fortnite každý měsíc více než 78 miliónů hráčů. [celá zpráva]

