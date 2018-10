Závodění po celý rok. Forza Horizon 4 klade větší důraz na on-line hraní

Vývojáři z Playground Games to přestávají mít lehké. Co díl ze závodní série Forza Horizon, to úspěch. Tento úspěch se jim podařilo zopakovat třikrát a nyní to zkoušejí počtvrté. Je zde však vidět, že třetí díl nastavil laťku hodně vysoko.