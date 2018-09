lez, Novinky

Dokládají to prodeje krabicových her v Británii. Z nich lze nicméně odvodit, že velmi podobný bude zájem hráčů také v globálním měřítku, upozornil herní server VGR.

Větší popularita pavoučího muže je tak trochu překvapením, neboť titul Marvel´s Spider-Man vyšel pouze pro televizní konzoli PlayStation 4. Proti tomu Shadow of the Tomb Raider je k dispozici jak na PlayStation 4, tak na Xbox One – počet hráčů, kteří by si mohli tuto hru koupit, je tedy díky podpoře dvou platforem logicky vyšší.

Ukázka ze hry Shadow of the Tomb Raider

FOTO: archív tvůrců

Prodeje Shadow of the Tomb Raider jsou tak tedy zklamáním, byť za druhou příčku se hra rozhodně nemusí stydět. Ve srovnání s předchozím dílem Rise of the Tomb Raider z roku 2015 jsou prodeje dokonce ještě vyšší.

Jenže v porovnání s patrně nejpopulárnějším dílem série, který vyšel v roce 2013, je propad prodejů Shadow of the Tomb Raider o 70 procent. Server VGR nicméně upozornil, že celá řada uživatelů přešla v uplynulých letech na digitální distribuci, a tak je logické, že jsou prodeje krabicových her nižší.

Zcela nový příběh



Prvenství v prodeji krabicových her v Británii tedy drží již druhý týden za sebou vývojářské studio Marvel a jejich nový Spider-Man. Pavoučí muž se v novém dílu změnil k nepoznání, je zkušenější a dokáže si lépe poradit se zločinem v New York City. Přitom se snaží urovnat svůj chaotický osobní a pracovní život.

Nový příběh je nabitý originalitou, zároveň se v něm ale objevují důvěrně známé kultovní postavy. A to z obou životů hlavního hrdiny, tedy z toho osobního i superhrdinského. Více se o novém Spider-Manovi dozvíte v naší recenzi. [celá zpráva]

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: archív tvůrců

