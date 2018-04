Hru Destiny 2 čekají světlé zítřky. Přídavek Warmind přinese novou porci zábavy

Hra Destiny 2 to po uvedení na trh neměla lehké. Po počátečních velice pozitivních ohlasech hráči zjistili, že hra neobsahuje tolik obsahu, jak by si přáli. Počet aktivit nerostl takovým tempem a větší porci s sebou přinesl až přídavek Curse of Osiris, který bohužel nebyl takovou bombou. Nyní byl ale ukázán další přídavek s podtitulem Warmind, a právě ten by měl dostát slibům vývojářů.