David Ryneš, Novinky

V Sea of Thieves se hráč stává pirátem a je vyslán na cestu k tomu, aby se stal legendou. Do vínku tak dostává základní předměty, zbraně a loď, jejíž velikost záleží na počtu hráčů. Malou plachetnici tak dostane hráč sám, případně pokud hraje s jedním kamarádem. Velká plachetnice je pro tři až čtyři hráče.

Hned po úvodu je seznámen se třemi aliancemi, které pirátům dávají úkoly. Plněním těchto úkolů hráčům roste reputace a s ní se hráčům odemykají těžší výpravy na divokém moři. U obchodníků musí hráč většinou chytit nějaké zvíře, sběrači zlata chtějí vykopat poklady a tajemný kult vyžaduje zabíjení kostlivců. Některé hádanky jsou časem promyšlenější, a tak je například nutné na nějakém místě začít hrát na hudební nástroj, aby se ukázala další část úkolu.

Mimo tyto hlavní úkoly mohou hráči dobývat pevnosti kostlivců, což je momentálně ten nejlepším způsob, jak získat velké množství peněz. Nevýhoda těchto pevností je, že je vidí také ostatní hráči. Pokud se s nimi nejde domluvit, tak je nutné se jich zbavit a potopit jim kocábku.

Bohužel to je po obsahové stránce všechno. Při sólo hraní to zabaví pouze na pár hodin. Ta pravá zábava tak tkví v kooperaci s kamarády nebo jinými hráči, kteří jsou ochotni komunikovat a spojit se. Za získané peníze si hráči upravují vizáž svého piráta, zbraní a své lodi. To je bohužel jediný systém progrese, který ve hře je.

V Sea of Thieves je toho trestuhodně málo. Na druhou stranu ale musíme uznat, že pokud se sejdete s plnou partou kamarádů, tak vás čeká obrovské dobrodružství plné vtipných momentů. Hráči totiž mohou hrát na harmoniku a jen tak brouzdat obří mapou po otevřeném moři. Mohou prozkoumávat jednotlivé ostrůvky a když se poštěstí, tak mohou narazit na obřího Krakena. Při soubojích s jinými hráči nebo nabourání lodi do útesu musí hráči svou kocábku okamžitě opravit. Musí dojít do podpalubí, přibít dřevěné plaňky na díry a v kýblu vynést vodu.

Hra dokáže využít pracovní tempo těch nejvýkonnějších herních stolních počítačů, plynule nicméně v rozlišení Full HD běží také na laptopech. My jsme ji testovali na 15,6palcovém notebooku Asus ROG Strix GL502VS, jehož srdcem byl procesor Intel Core i7 7700HQ. Grafický výkon nicméně zajišťovala karta Nvidia GeForce GTX 1070 s 8 GB paměti typu GDDR5. Pro úplnost dodejme, že stroj disponoval 32 GB operační paměti, 512GB SSD jednotkou a 1TB pevným diskem. Detailní recenzi tohoto stroje přineseme v nadcházejících týdnech.

Mimochodem – na nižší nastavení funguje hra bez sebemenších problémů také na starších grafických kartách řady 6xx od Nvidie. To je dáno především novými Game Ready ovladači od tohoto výrobce, které splňující certifikaci WHQL od společnosti Microsoft. Tyto ovladače nabízejí i na starších kartách optimalizaci výkonu a hratelnosti.

Nicméně u výkonnějších karet získají uživatelé možnost hrát v nejlepší možné kvalitě, což rozhodně stojí za to, protože některé grafické prvky titulu jsou dechberoucí. K tomu nejlepšímu patří rozhodně moře. Lepší ztvárnění vody asi dnes jinde není. Stejně tak i kvalitní nasvícení a efekty počasí jsou na vysoké úrovni. Zbytek hry je ale hodně stylizovaný, a tak, jak je vidět z okolních obrázků, se nejedná o fotorealistický kousek. Což samozřejmě ani nebylo záměrem vývojářů.

Sea of Thieves rozhodně nevyplulo úplně na klidných vlnách. Na jednu stránku tu je totiž hra s obrovským potenciálem, kdy se parta kamarádů bude bavit několik večerů za sebou. Na druhou má ale mizerný obsah, který nutně potřebuje k tomu, aby hráči tento titul nezahodili po uplynutí zkušební doby Game Pass přístupu. Naštěstí vývojáři oznámili, že mají plno nového obsahu rozpracováno a navíc bude hráčům dostupný zadarmo. Jak však svůj slib dodrží, to je ve hvězdách.

Chtít za tento titul plnou cenu byl od Microsoftu vážně špatný tah. Naštěstí ale hru ihned uvedli právě v předplatné službě Game Pass, kde hráči za malý měsíční poplatek mají k dispozici několik dalších titulů, jako je například výborný čtvrtý díl Gears of War.

Sea of Thieves vyšlo pro osobní počítače a herní konzoli Xbox One.

HODNOCENÍ: 7/10