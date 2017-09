Dostat výstavu do Česka trvalo téměř dva roky. Game on totiž musí splňovat vysoké standardy pořadatelské umělecké instituce Barbican. „Přinést výstavu bylo náročné, protože standardy Barbicanu jsou dost vysoké, protože ve výstavním byznysu je to taková nejvyšší meta kontinentální Evropy a jsou zvyklí na top projekty,“ uvedl ředitel výstavy David Urban.

Rovněž nebylo snadné najít pro výstavu vhodné místo. To se nakonec podařilo v hale číslo 40 v Holešovické tržnici. „Mohli jsme vytvořit úplně unikátní místo a zároveň Holešovická tržnice si zaslouží, aby sem znova začali chodit lidi, kteří tomu místu vdechnou nový život,“ řekl Urban.

Součástí expozice je také sekce věnovaná českým hrám.

FOTO: Novinky

Výstava potrvá 100 dní, do konce roku 2017, a aby to podle pana Urbana nebyla nuda a hráči se vraceli, budou se každý měsíc nebo 14 dní obměňovat některé hry a zařízení. Pokaždé tak bude možné najít nějakou novinku nebo vychytávku.

Na výstavě se představují nejstarší exponáty ze 60. let, hrací zařízení ze 70. let, ale také naprosté novinky staré sotva pár týdnů. Těmito novinkami budou především dvě hry pracující s virtuální realitou. „A není to jen o brýlích, ale funguje celý prostor se snímači okolo,“ poznamenal Urban.

Výstava nabízí k vidění exponáty, které jsou již dávnou historií.

FOTO: Novinky

S výstavou spolupracují také různá herní studia, která plánují poskytnout nové hry na vyzkoušení ještě před jejich uvedením na trh. Hratelné však bývají hry třeba jen týden před uvedením na trh, půjde tak nejspíš o překvapení na poslední chvíli.

Výstava nabídne dohromady asi 20 tématicky rozdělených sekcí. Pro představu budou na Game on například sekce světových her, japonských her, logických her, nebo her nezávislých, mezi nimiž budou i čeští zástupci.

„V sekci České hry je shromážděn takový pravěk hardwaru i softwaru a gamingu v České republice,“ uvedl Urban. K vidění zde bude i pověstná česká tvořivost z předrevolučního období.

Bohatý program je zde připraven nejen pro děti ale i pro rodiče.

FOTO: Novinky

Jelikož v té době nebylo možné herní zařízení v Česku sehnat, lidé si poradili sami. „Například zvonkový joystick vyrobený ze zvonku z paneláku, který do dneška hraje a pan Červ, který ho vlastní, tvrdí, že s ním může hrát až do půlky GTA, protože je ergonomický,“ prozradil Urba.

Cena vstupenky pro dospělého je 350 Kč, děti zaplatí o sto korun méně. Kromě exponátů a herních zařízení je v ceně vstupenky zahrnut také doprovodný program v podobě přednášek.