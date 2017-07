Prakticky všechny nové hry mají jedno společné. Jejich tvůrci se snažili využít potenciál nového hardwaru, lákají tak na daleko věrnější grafiku s oslnivými detaily. Citelně vyšší výkon totiž nenabízejí pouze nejnovější počítačové sestavy, ale i konzole.

Prim aktuálně hraje PlayStation 4 Pro, který se už od konce loňského roku těší z titulu nejvýkonnější konzole na světě. Proti původní čtyřce nabízí verze Pro výkonnější procesor a přepracována byla i grafická karta. Některé hry díky tomu budou schopné běžet až v rozlišení 4K.

Připomeňme, že původní PlayStation 4 byl stavěn na hraní ve Full HD.

Video

PlayStation 4 Pro

Zdroj: archív výrobce

Tituly, které kladou daleko vyšší nároky na grafiku, však v plnohodnotném 4K rozlišení nefungují. Obraz je u nich přepočítán z nižšího rozlišení na vyšší. To jinými slovy znamená, že kvalita obrazu bude sice citelně vyšší než v případě Full HD, zároveň ale nebude tak dobrá jako v případě 4K.

Příchod nového krále

Jako nejvýkonnější konzole však PlayStation 4 Pro nebude oslavován příliš dlouho. Konkurenční Microsoft totiž oznámil, že už letos před Vánocemi se začne prodávat novinka zvaná One X.

Xbox One X

FOTO: archív výrobce

A ta žezlo od PlayStationu převezme. Srdcem herního stroje bude osmijádrový čip od AMD, který bude udávat pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro bude tvořit 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných 1172 MHz. Dohromady by tak Scorpio mělo nabídnout výkon šest teraflops, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota.

Díky tomu bude stačit na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz.

Sluší se připomenout, že na hraní ve 4K při vysokých detailech přitom není připravena ani celá řada herních počítačů, které se aktuálně nabízejí v obchodech.

A pokud již lidé chtějí hrát ve 4K, zpravidla musí sáhnout hluboko do peněženky.

Prey: sci-fi dobrodružství

Hráč coby Morgan Yu se probouzí ve svém pokoji. To, jestli bude hrát za ženu, či muže si vybere na začátku hry. Následně se přesouvá do společnosti TranStar na řadu testů. Už od začátku je ale na všem cosi podivného. Vyvrcholí to v momentě, kdy na vědce, jenž podrobuje Morgana testům, zaútočí malá potvora zvaná Mimik, která se nejdříve schovávala v podobě hrnku na kávu.

Video

Upoutávka na hru Prey

Zdroj: archív tvůrců

Tím úvodní sekvence končí a hráč se znovu probouzí ve svém pokoji, ale vše je jinak. Netrvá to dlouho a přichází moment, kdy hráč zjistí, že se nachází na vesmírné stanici Talos-1, která je na orbitě planety Země. Hráč musí nejen zjistit, jak se z ní dostat, ale i najít původní posádku, nebo to, co z ní zbylo. Na stanici se totiž nachází nikoliv pouze Mimici, ale i jiné typy mimozemšťanů zvaní Typhoni.

Jednoduchá zápletka bere okamžitě za své a začne se prohlubovat. Tomu hlavně dopomáhají skvělé audio i video záznamy, které hráč postupně nachází, včetně skvěle napsaných emailů a jiných zápisků. Pokud tak hráč chce více poznávat historii společnosti, osoby ze stanice, či zjišťovat více o událostech na ní, tak může. I bez toho ale příběh funguje dobře, ale je mnohem plošší.

Platformy: PS4, Xbox One, PC

Crash Bandicoot: legenda se vrací

Crash Bandicoot je akční plošinovka, která odkazuje na stejnojmennou trilogii určenou pro první PlayStation. Hráč v tomto titulu sbírá jablka, útočnými otočkami zneškodňuje nepřátele a většinu času řeší skákací úrovně. Samozřejmě nechybí klouzající úrovně na ledu či jízdy na motorce a divočákovi.

Video

Upoutávka na hru Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Zdroj: archív tvůrců

Během těchto všech úrovní se střídají úhly kamery. Chvilku Crash pobíhá pouze ve dvou rozměrech, jindy zase utíká proti kameře. Většinou má ale kameru posazenou za svými zády. Samozřejmě se vrací hlavní protivník Doktor Neo Cortex, stejně jako pomocník Crashe – Aku Aku. Nechybí ani sestra Coco, za kterou lze nyní odehrát všechny tři díly, nikoliv pouze ten třetí.

Protože nový tým vývojářů neměl k dispozici většinu dat a podkladů původní trilogie, vše bylo vytvořeno znovu a hra vypadá skvěle. Možná lze namítnout, že již není tak hezky stylizovaná, jako před dvaceti lety, ale je to také tím, že výkon prvního PlayStationu byl někde úplně jinde a vývojáři si museli vystačit s málem.

Možná za to mohou růžové brýle vzpomínek, nebo je Crash stále v perfektní formě. Rozhodně se najdou v dnešní době tituly, které jsou mnohem bohatší po stránce herních mechanik, ale Crash je Crash a patří na piedestal ikon z prvního PlayStationu. Dětský humor stále funguje a Crash neztratil nic na své ztřeštěnosti.

Platfroma: PS4

Little Nightmares: s hádankami na noční můry

Little Nightmares je hrou ze dvou a půl rozměru. Hráč sice vidí vše z boku, ale může se pohybovat i v hloubce scény, proto 2.5D. Do rukou se mu dostává malá postava ve žluté pláštěnce, která má u sebe pouze zapalovač a nachází se ve velkém podmořském komplexu, který je vůči ní vážně obří.

Video

Upoutávka na hru Little Nightmares

Zdroj: archív tvůrců

Hráč v roli postavičky zvané Six (Šestka) se musí z tohoto komplexu dostat a není tam sám. V něm se totiž nachází plejáda bizarních postav, která chce Šestku chytnout. Ta jim musí utíkat a řešit různé hádanky, aby se dostala z jednotlivých místností dál.

Hádanky jsou tak hlavně založeny na fyzikálních zákonech, kdy se hráč musí například odpérovat na matraci, aby se dostal na vyšší místo. Případně vypnout elektřinu, aby se mohl dostat skrze mříž, jež je pod proudem.

Šestka tak šplhá, skáče a utíká. Po úvodu, kdy se hráč seznámí s ovládáním a trochu i s lodí, na které se nachází, přijdou na řadu lidští protivníci. Ti jsou vyvedeni zvláštně nechutně. Jedni mají dlouhé ruce a za hráčem se plazí. Další jsou neskutečně obézní, a pokud Šestku chytnou, tak ji neváhají sníst. Před nimi se musí Šestka schovávat a opatrně je obcházet.

Většina místností je temná a v nich si musí Šestka pomoci zapalovačem, kterým může zapálit například lucerničky. Tísnivou a strašidelnou atmosféru vývojáři doplňují o podmanivou ambientní hudbu a hrozivé skřípání obřího kovového kolosu. Little Nightmares není typickým hororem založeným na levných lekacích momentech, ale jde hlavně o budování atmosféry.

Platformy: PS4, Xbox One, PC

Injustice 2: Batman a Superman změří síly

Druhý díl Injustice se odehrává pět let po událostech z prvního dílu. V něm se musely spojit postavy jak ze Země 1, tak i z její paralelní verze číslo 2. Superman totiž tragicky přišel o svou lásku Lois Lane, která čekala jeho dítě, a vydal se tak na cestu jak za odplatou, tak i za skutečným koncem zločinu. Pochopil však, že mírumilovně to nepůjde, a byl schopný jít přes mrtvoly.

Video

Upoutávka na hru Injustice 2

Zdroj: archív tvůrců

Tomu ale zabránil Batman se svou skupinou, Supermanovu nadvládu ukončili a jeho samotného dostali za mříže. Bohužel klid na Zemi 2 netrval dlouho. Nejdříve se vytvořil nový spolek superpadouchů zvaný The Society, kterému velí gorila Grodd, a zároveň k planetě přicestoval sběratel světů a informací – Braniac. Hrdinové se tak musí opět spojit, a to i s padouchy, protože tady i jim jde o krk. Kdyby Brainiac zvítězil, tak Země bude zničena, včetně jich samotných.

Během příběhové kampaně si tak hráči osahají většinu hratelných postav, které titul nabízí, včetně i nově příchozích, kteří v prvním díle nebyli. Samozřejmě nechybí Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, nebo Green Lantern. Své nyní řekne například Robin, Black Canary, Blue Beetle, Dr. Fate, Firestorm nebo Supergirl.

Platformy: PS4, Xbox One

Tekken 7: žádné slitování

Když se řekne Tekken, tak hromadu hráčů zaplaví vzpomínky na herní automaty, kde trávili začátkem milénia svůj volný čas. Tento titul je totiž rozhodně jednou z nejznámějších bojovek, stejně jako Street Fighter nebo Mortal Kombat. Nyní se snaží uspět na pultech obchodů již posedmé.

Video

Upoutávka na hru Tekken 7

Zdroj: archív tvůrců

Příběh sedmého dílu se točí opět kolem Heihačiho, jeho syna Kazuji a vnuka Jina. Heihači chce totiž pomalu ovládnout celý svět, ale právě v tomto cíli mu stojí jeho syn se svou společností G-Corp.

Hráč tak sleduje příběh novináře, který se rozhodl přijít všemu na kloub a rád by vyprávěl příběh klanu Mišima tak autenticky, jak jen to půjde. Novinář ale v příběhu zůstává pouze jako vypravěč během jednoduchých animací.

Mimo tyto animace hráč dostává pod svou kontrolu vždy předem danou postavu, kolem které se odehrává aktuální kapitola příběhu. Sedmý Tekken má stále skvělou a návykovou hratelnost. Herní stránka je opět skvěle odladěná, a nebýt aktuálních problémů s on-line režimem či menší porcí obsahu, tak by šlo o jednu z nejlepších akčních her letošního léta.