Vysoký výkon, nízká cena. PlayStation 5 se Sony patrně moc nevyplatí

Nové konzole od Sony se v Česku při svých premiérách nabízely v historii zpravidla okolo 10 až 12 tisíc korun. Je to do určité míry dáno konkurenčním bojem, kdy Sony soupeří s Xboxem od Microsoftu i herními počítači.

Nastavit cenovku příliš vysoko si tak výrobce nemůže příliš dovolit. Letos by ale situace měla být podle serveru Engadget tak kritická, že japonský herní gigant vydělá na každé konzoli jen 20 dolarů, tedy zhruba 450 Kč – to je rozdíl mezi výrobními náklady a cenou v obchodech, pokud by výrobce skutečně nechal cenovku nastavenou tak nízko jako u předchozích generací. Zástupci společnosti totiž informace o prodejní ceně zatím oficiálně nekomentovali.