Nové konzole od Microsoftu se prodávají po milionech, na PlayStation ale nestačí

Společnost Microsoft v hospodářských výsledcích nerozlišuje výkonný Xbox Series X od levnějšího modelu Xbox Series S. Nově vydaná zpráva pouze uvádí, že se za posledních osm měsíců – konkrétně od 10. listopadu do 30. června – prodalo 6,5 milionu konzolí nové generace.

Pro srovnání: ve stejném období se prodalo pouze 5,7 milionu Xboxů One a pět milionů Xboxů 360. Současná generace televizních konzolí od amerického softwarového gigantu je tak v celé historii nejúspěšnější.

Aktuálně však v obchodech není k mání ani jeden z nových PlayStationů. A to samé platí také o výkonném Xboxu Series X. V podstatě tak jedinou konzolí nové generace, kterou je možné v současnosti zakoupit, je Xbox Series S. Levnější provedení stojí 7999 Kč, cenovka v případě dražší varianty činí 13 499 Kč.

Výkonu by Xbox Series S měl mít dostatek na hraní v rozlišení 1440p, a to až při 120 snímcích za sekundu. Stejně tak nabízí konzole dostatek systémových prostředků pro převod her z Full HD na rozlišení 4K (upscaling). Na plnohodnotné hraní ve 4K je však stavěna spíše konzole Series X.