Nejprodávanější konzolí na světě je PlayStation 2

Společnost Sony do určité míry změnila svět videoher, zásadní podíl měla také v posledních třech dekádách na jednotlivé tituly. Však také právě televizní konzole, které se pyšní celou řadou exkluzivních her, patří k těm nejprodávanějším na světě. První PlayStation šel přitom do prodeje přesně před 25 lety, tedy 3. prosince 1994.