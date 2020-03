Nejlepší iPad má prakticky stejný výkon jako předchůdce

To jinými slovy znamená, že výkon dva roky starého stroje je jen o pár jednotek procent nižší než v případě absolutní novinky. Takový drobný rozdíl při práci přitom nemají šanci poznat ani náročnější uživatelé.

Zahraniční testeři se tedy shodují, že pokud lidé uvažují o upgradu, mělo by to být z jiných důvodů než kvůli rychlosti. Předností totiž v mezigeneračním srovnání nabízí iPad Pro daleko více, platí to přitom pro obě provedení – s 11 i 12,9palcovým displejem.