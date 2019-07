Novinky, ČTK

"Apple nebude mít nárok na nižší celní sazbu či na výjimku pro díly k počítačům Mac Pro vyráběné v Číně. Dělejte je v USA a nebudou cla!" napsal Trump.

O údajném rozhodnutí Applu přesunout výrobu jednoho ze svých počítačů - nového modelu Mac Pro - z USA do Číny informoval koncem června deník The Wall Street Journal. Apple informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Americká vláda již uvalila cla na zboží dovážené z Číny v hodnotě 250 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč). Dosud ale ušetřila výrobky oblíbené u amerických zákazníků, jako jsou například chytré telefony Apple, připomíná agentura AFP.

Trump dnes také vystupňoval tlak na Google, tedy na další velkou americkou technologickou společnost. Varoval, že jeho kabinet se dozví o jakékoli eventuální spolupráci Googlu s Čínou, která by mohla ohrozit národní bezpečnost.

"Pokud jde o firmu Google a její vztahy s Čínou, mohou nebo nemusejí existovat obavy ohledně národní bezpečnosti. Pokud vznikne problém, dozvíme se to. Upřímně doufám, že problém nebude!!!" napsal Trump na twitteru.

Špičková výbava

Mac Pro má představovat to nejlepší v nabídce společnosti Apple, alespoň tedy co se stolních počítačů týče. V té nejvyšší konfiguraci totiž tato novinka nabídne 28jádrový procesor Intel Xeon, a dokonce až 1,5 terabajtu operační paměti – to zatím žádný stolní počítač nenabídl. Sestava navíc může být vybavena hned několika grafickými kartami AMD Radeon Vega II s 32GB pamětí a výkonem 14 teraflops, stejně jako speciálním grafickým akcelerátorem Afterburner.

Teoreticky tedy novinka s logem nakousnutého jablka nabídne dostatek výkonu pro hraní libovolných her v nejvyšším možném rozlišení, častěji však bude volbou skutečných profesionálů – například jedinců, kteří potřebují střihat videa v 8K rozlišení nebo upravovat velké množství fotografií. Stejně tak poslouží tento stroj grafickým designérům, architektům či vývojářům.

