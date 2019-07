mif, Novinky

Značka Walkman vznikla v roce 1978. Celý rok ale trvalo, než se první hudební přehrávač dostal na pulty obchodů. Stalo se tak 1. července 1979, tedy přesně před 30 lety.

Walkman patří pod společnost Sony, vznikl z nápadu Nobutoši Kihary a Akoi Mority. Není bez zajímavosti, že pod značkou Walkman se ale přenosné přehrávače prodávaly pouze nejprve v Japonsku. V dalších zemích byly dostupné pod jmény, jako jsou Soundabout, Freestyle nebo Stowaway.

Druhý Walkman z roku 1980

V průběhu let se ale značka Walkman stala natolik silná, že si cestu prorazila také do zahraničí. Zajímavé je také to, jak se Walkman v průběhu let měnil. První verze byla určena výhradně pro kazety, později se pak pod stejnými jmény objevily přehrávače, které fungovaly s nosiči později CD a MiniDisc nebo formáty MP3.

Přestože na konci minulého století byly Walkmany naprostým hitem, postupně je začaly z trhu vytlačovat chytré telefony. Ty totiž velmi často poslouží také pro přehrávání hudebních souborů ve formátu MP3. Uživatel díky tomu nemusí s sebou nosit dvě různá zařízení, ale vystačí si s jedním.

Právě proto se rozhodla společnost Sony přehrávače řady Wlakman v roce 2010 přestat prodávat.

Nechyběly ani verze pro CD

Apple to nevzdává

Dramatickému poklesu prodejů kapesních přehrávačů čelí i další výrobci. Například společnost Apple, která také pohřbila celou řadu multimediálních přehrávačů iPod. Letos však americký počítačový gigant ukázal po pěti letech nový iPod Touch.

I když je u novinky změn poskrovnu, je patrné, že se Apple snaží vrátit multimediální přehrávače do hry.

Nový iPod Touch

Tou hlavní změnou je u novinky integrace rychlejšího procesoru Apple A10, který nahradí starší model A8. Sluší se nicméně podotknout, že americký počítačový gigant v dnešní době nabízí například v iPhonech daleko rychlejší čipy. V případě jejich použití by ale poskočila pořizovací cena směrem vzhůru, což pravděpodobně Apple nechtěl.

Čip Apple A10 nicméně proti předchůdci nabízí vyšší výkon, a hlavně je s ním možné použít i další softwarové „vychytávky“, které Apple nabízí například pro iPhony. Řeč je o skupinových hovorech na FaceTimu, podpora rozšířené reality či nové herní platformy Apple Arcade.

