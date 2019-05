mif, Novinky

K vidění budou desítky tisíc různých produktů. Kromě nových tabletů a počítačů také rekordéry, fotoaparáty či televizory. Stranou nezůstane ani nejrůznější příslušenství, a to nejen pro počítače, ale také pro automobily.

Velká pozornost by se měla na akci věnovat také komponentám – odhaleny s největší pravděpodobností budou nové procesory, základní desky a patrně také grafické karty. Nouze nebude ani o operační paměti či rychlé SSD jednotky.

Drony a roboti

Prim by letos měli hrát i roboti, které se tvůrci již několik posledních měsíců snaží proměnit v inteligentní samostatné stroje, které by uživatelům usnadnily každodenní činnosti. Kromě práce ale mají sloužit také pro zábavu. Jak se jim to daří v praxi, ukážou až následující dny.

Ještě loni tento počítačový veletrh připomínal tak trochu zoo plnou dronů. Jinak by tomu nemělo být ani na letošním ročníku.

Computex 2016 se bude v Tchaj-peji konat až do soboty 1. června.