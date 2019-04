Novinky, ČTK

Tržby firmy ve finančním roce, který skončil 31. března, stouply o 14 procent na 1,2 bilionu jenů. Jen za poslední tři měsíce se zvýšily o dvě procenta na 203 miliard jenů, přičemž zisk vzrostl více než pětinásobně na 25 miliard jenů.

V prodejích zařízení Switch společnost v uplynulém roce zaostala za plánem. Prodala jich 17 milionů, což bylo o tři miliony méně, než předpokládala. V nynějším finančním roce počítá s prodejem 18 milionů konzolí.

FOTO: archív výrobce

FOTO: archív výrobce

Na doma i na cesty



Konzole Switch se místo co největšího výkonu snaží hráče nalákat na jiný koncept hraní. Tento model je v první řadě plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourává nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty stačí jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název JoyCon. Hráč může mít ovladač v každé ruce, případně jeden může půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě lze i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Prodej her pro Switch by se měl v tomto roce zvýšit na 125 milionů z 118,55 milionu v roce 2018/19. Aby podpořila prodej nových modelů, společnost Nintendo připravuje nové verze her, například hry o zvířecím městečku Animal Crossing nebo Pokémon.

