ort, Novinky

Ještě minulý měsíc se model Shield TV prodával za 5199 Kč, respektive za 5999 Kč v případě verze, k níž je navíc přibalen herní ovladač. Ceny byly nastaveny tedy velmi podobně jako například u konkurenčního Xboxu One S či PlayStationu 4 Slim.

V tomto týdnu však cena díky předvánočním akcím citelně klesla. Podle Zboží.cz cena základní verze startuje na 3999 Kč, varianta s herním ovladačem pak vyjde na 4999 Kč. Ušetřit je tedy možné až 1200 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Herní konzole Nvidia Shield.

FOTO: archív výrobce

Vysoký výkon není potřeba



Shield se s nejlepšími herními přístroji v otázce výkonu sice měřit nemůže, ale v praxi to vůbec nevadí. Srdcem konzole je čip Tegra X1, který by měl podle výrobce poskytovat stejný výkon jako superpočítače v roce 2000. Dále jsou k dispozici 3 GB operační paměti.

Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči budou využívat placenou službu GeForce Now. Díky ní bude používán výpočetní výkon serverů Nvidie a oni tak nebudou muset mít výkonnou konzoli doma.

Nvidia Shield

FOTO: Novinky

Jakákoliv hra pro Android



V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje. Konzole by tak měla majitelům sloužit klidně i několik dlouhých let.

Jedinou podmínkou je dostatečně rychlé internetové připojení. Dále je možné na tomto systému hrát prakticky jakoukoliv hru pro Android.

Zkušenosti z používání konzole Nvidia Shield TV naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Herní konzole Nvidia Shield.

FOTO: archív výrobce