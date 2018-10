ort, Novinky

Výhody all-in-one počítačů jsou nesporné. Díky umístění jednotlivých součástek do displeje nehyzdí okolí stolu žádná krabice navíc – tedy samotná počítačová sestava.

Problém je však v tom, že jednotlivé součástky, které standardně do monitoru nepatří – například procesor, disk, grafická karta či operační paměti –, zabírají poměrně dost místa. A to není v době, kdy je na útlé křivky elektroniky kladen velký důraz, vůbec žádoucí.

Velký displej se 4K rozlišením



Přesto při pohledu na novou sestavu Aspire S24 málokoho napadne, že se veškeré zmiňované komponenty v obrazovce s úhlopříčkou 27 palců a rozlišením 4K skutečně ukrývají. Tloušťka samotného panelu je totiž méně než jeden centimetr.

Asus Zen AiO 27

FOTO: archív výrobce

Tak tenkého profilu se podařilo dosáhnout díky tomu, že jsou jednotlivé hardwarové součástky umístěny v podstavci monitoru. Konkrétně se zde ukrývá procesor Intel Core i7-8700T, který má k dispozici 16 GB operační paměti. Disky jsou k dispozici hned dva, vedle rychlé SSD jednotky s kapacitou 512 GB je sestava vybavena ještě klasickým 2TB pevným diskem.

Překvapivě se do útrob této kompaktní all-in-one sestavy vešla také dedikovaná grafická karta. Jde sice pouze o grafiku GeForce GTX 1050 se 4GB VRAM, nicméně na hraní většiny her ve Full HD rozlišení by to mělo stačit.

Dá se vylepšovat



Přestože to u all-in-one sestav není příliš obvyklé, některé komponenty je možné u nové sestavy snadno vylepšovat. Stačí oddělat kryt podstavce a přidat RAM či vyměnit disk za jiný. Podstavec mimochodem slouží také jako bezdrátová nabíječka pro chytré telefony.

Kdy a za jakou cenu se Asus Zen AiO 27 objeví na pultech obchodů, není zatím jasné.