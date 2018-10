Novinky, ČTK

Čipy měla do zařízení umisťovat čínská tajná služba. Podle Bloombergu čínští špióni umístili zákeřné počítačové čipy do zařízení zhruba 30 společností, ale také mnoha amerických vládních agentur. To Pekingu mělo umožnit tajný přístup k vnitřním sítím.

Podle zprávy Bloombergu škodlivé čipy umístila jednotka Čínské lidové osvobozenecké armády, která pronikla do dodavatelského řetězce hardwarové firmy Supermicro. Předpokládá se, že operace se měla zaměřit na cenná obchodní tajemství a vládní sítě.

Zástupci Supermicro v evropské centrále v Nizozemsku uvedli, že nemohou poskytnout ke zprávě okamžitý komentář.

Amazon v prohlášení zveřejněném na Bloombergu uvedl, že nenalezl žádné důkazy, které by potvrzovaly tvrzení o škodlivých čipech nebo modifikaci hardwaru. Také Apple prohlásil, že nikdy nenašel škodlivé čipy, nezjistil manipulaci s hardwarem nebo záměrně způsobenou zranitelnost serveru.

Obavy rostou

Mezi lidmi se stále častěji objevují obavy, že se zahraniční tajné služby infiltrují do amerických vládních úřadů a společností prostřednictvím tzv. útoků na dodavatelské řetězce. Tyto obavy jsou hlavně u útoků z Číny, kam mnoho globálních technologických firem zadává svoji výrobu.

Americká vláda tento týden varovala, že skupina hackerů obecně známá jako cloudhopper zahájila útok na poskytovatele technologických služeb s cílem ukrást data jejich klientů. Skupinu cloudhopper západní firmy zabývající se kybernetickou bezpečnostní spojují s čínskou vládou.

Varování přišlo poté, co odborníci dvou významných amerických firem z oblasti kybernetické bezpečnosti varovali, že aktivita čínských hackerů v době eskalace obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem vzrostla, napsala agentura Reuters.