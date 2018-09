rim, Novinky

Cena nových grafik nicméně zrovna dvakrát příznivá nebude. Podle nákupního rádce Zboží.cz totiž ceny startují na částce 22 000 korun, vyšplhat se ale klidně mohou v případě konkrétního provedení klidně i na více než 35 000 Kč.

Zmiňovaná suma přitom platí skutečně pouze za samotnou grafickou kartu, byť by se za ni dala pořídit celá stolní sestava.

Levnější model GeForce RTX 2070 se začne prodávat později.

FOTO: archív výrobce

Za takovéto částky se nabízejí grafické karty GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti. Pokud lidé chtějí při nákupu ušetřit, vyplatí se počkat několik týdnů na model GeForce RTX 2070. Ten také nabídne extrémně realistické vykreslování her, ale díky nepatrně nižšímu výkonu by měla být jeho cenovka příznivější.

Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Jen některé hry



Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Nové grafiky s jádry Turing nabídnou společnosti Asus, MSI, Zotac, Pny či například Evga. Všechny podniky si je přitom upraví k obrazu svému. Někteří nabídnou vylepšené chlazení, jiní zase vyšší pracovní tempo, karty totiž budou už z výroby přetaktované. Prodeje oficiálně začnou ve čtvrtek 20. září.

Jedna z nových grafických karet

FOTO: archív výrobce