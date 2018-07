Novinky, ČTK

Podle dřívějších zpráv chce jihokorejská firma do továrny ve městě Kuang-čou na jihu Číny investovat v přepočtu 4,5 miliardy dolarů (téměř 99 miliard Kč). Její výroba panelů z organických diod emitujících světlo (OLED) se po uvedení zařízení do provozu prakticky zdvojnásobí z 60 000 na 130 000 kusů měsíčně. Do fáze hromadné výroby by závod měl vstoupit ve druhé polovině příštího roku.

LG Display je divizí konglomerátu LG. Firma vyrábí obrazovky pro televizory, monitory, laptopy, tablety, mobilní počítače nebo pro panely v automobilech. V lednu firma oznámila, že do výroby displejů OLED hodlá do roku 2020 investovat v přepočtu 18 miliard dolarů. Produkce těchto obrazovek by se tak měla zdvojnásobit a na jejích prodejích se podílet 40 procenty, uvedla agentura Bloomberg.

Obrazovky OLED využívají technologii organických elektroluminiscenčních diod. Zatímco obrazovky LCD potřebují podsvícení, obrazovky OLED nepotřebují samostatný zdroj světla. Nové televizory tak mohou být tenčí, lehčí a úspornější. Technologie OLED rovněž ve srovnání s technologií LCD poskytuje jasnější a kontrastnější obraz.

Budoucnost patří ohebným obrazovkám

Jaká je budoucnost televizorů, ukázala společnost LG už letos v lednu na veletrhu CES v americkém Las Vegas. Na výstavišti byla k vidění první flexibilní televizní obrazovka.

Novinka od společnosti LG vypadá skutečně futuristicky. Na první pohled si ale většina uživatelů může myslet, že jde o obyčejnou obrazovku s úhlopříčkou 65 palců (150 cm). Výjimečnost odhalíte ve chvíli, kdy přístroj vypnete.

Rolovací televizor od LG

FOTO: archív výrobce

Obrazovka se může jednoduše srolovat do malého podstavce.

FOTO: archív výrobce

OLED panel je totiž ohebný a dokáže se automaticky srolovat do svého podstavce. Podobně, jako kdybyste zatočili list papíru. Díky tomu se na obrazovku zbytečně nepráší ve chvíli, kdy ji nepoužíváte.

Unikátní technologie má i další přednosti. Obrazovku je možné rozvinout v různých poměrech stran – buď 21:9, nebo 16:9. Díky tomu se při sledování různých filmů nemusí obtěžovat s černými pruhy podél spodní a vrchní strany, které jsou jinak pro běžné TV typické.

Další parametry novinky LG zatím tají, stejně jako případnou pořizovací cenu a dostupnost na trhu.