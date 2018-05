Retro konzole NES mini se vrátí díky obrovskému zájmu uživatelů

Společnost Nintendo v předloňském roce zabodovala s novou televizní konzolí, která vrátila hráče 30 let do minulosti. Šlo totiž o retro předělávku slavné konzole NES. Zájem o ni byl tak obrovský, že na všechny se rozhodně nedostalo. Proto se japonský herní gigant rozhodl přístroj opět nabídnout k prodeji, stát by se tak mělo už na konci školního roku.