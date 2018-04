ort, Novinky

Společnost Apple oficiálně prodeje novinky zvané HomePod zatím nekomentovala. Podle Blombergu však již podnik omezil dodávky součástek od jednoho z klíčových dodavatelů, právě to nasvědčuje tomu, že zájem o novinku vázne.

Právě malá poptávka má být také důvodem, proč se americký podnik zatím zdráhá uvést chytrý reproduktor na další trhy. Ten se totiž v současnosti prodává pouze v USA, ve Velké Británii a v Austrálii.

Apple HomePod

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Případní zájemci za něj zaplatí 349 dolarů, tedy v přepočtu něco málo přes 7200 Kč. Někteří prodejci sice HomePod dovážejí do tuzemska na vlastní pěst, cena u nich však podle Zboží.cz činí více než 11 000 Kč.

Sluší se podotknout, že podobná zařízení již nabízejí nějakou dobu i další výrobci. Předloni byl představen například konkurenční model Google Home a už v roce 2015 Amazon Echo. Oba přístroje jsou levnější než novinka od Applu, ceny základních modelů se v tuzemských obchodech pohybují už okolo dvou tisíc korun.

Google Home mini

FOTO: archív výrobce

Amazon Echo

FOTO: archív výrobce

Co umí HomePod?



HomePod je sofistikované zařízení. Dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá. Chytrý reproduktor umí na dálku řídit například termostaty, různá zabezpečovací zařízení, přehrávat hudbu apod.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě přestěhoval do nového domova – do speciálního oválného reproduktoru.

Novinka se nabízí i v tmavém provedení.

FOTO: Stephen Lam, Reuters