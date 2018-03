Vladimír Klepáč, Právo

Zařízení neustále monitoruje zdravotní stav majitele. Zaznamenává jeho dech, pulz, tělesnou teplotu a v případě zhoršujících se dat informuje uživatele o blížících se zdravotních potížích.

„Nošením náramek získá data o chování těla konkrétního člověka. Pokud nastane nějaká změna, a nemusí to být přímo zástava srdce, tak náramek pozná, že se děje něco nezvyklého a může přivolat pomoc,“ řekl Právu Blažej. Svůj systém nazval Life Saving Bracelet (Život zachraňující náramek). Ještě do konce tohoto roku by měl být na trhu, mohl by stát kolem pěti tisíc korun.

Pomohou senioři

Náramek, vypadající trošku jako futuristické hodinky, zaznamenává přesně i místo, kde jeho držitel je. V případě náhlých zdravotních komplikací je schopen přivolat pomoc a přesně určit, kde momentálně dotyčný je, což je klíčové pro záchranáře. Zařízení nabízí i přístup k datům. Jinými slovy může na dálku zdravotní stav uživatele kdykoli sledovat jeho ošetřující lékař nebo někdo z příbuzných či blízkých.

„Máme hotový prototyp a deset náramků je již ve výrobě. Budou je nosit a testovat senioři z domova důchodců. Máme už navázanou spolupráci s Cardio Analytics, jejichž software budeme v náramcích používat. Ten vznikal na základě dat a spolupráce s nemocnicí v Šumperku a s Mayo Clinic,“ doplnil Blažej.

Se svým nápadem sbírá na nejrůznějších soutěžích ocenění. Na jedné z nich ve Stuttgartu sehnal i investora, který zajistí výrobu náramků.

Náramek se sám učí

Blažej studuje na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Na softwarovém i hardwarovém řešení spolupracuje s absolventem fakulty informačních technologií Michalem Rišou.

Využití najde toto zařízení u seniorů nebo vážně nemocných, ale také třeba u sportovců nebo u lidí s fyzicky náročným povoláním. Blažej na vývoji jednotlivých funkcí náramku spolupracoval s domovem pro seniory.

Výhodou náramku je podle vývojářů to, že se sám učí. Čím déle ho člověk nosí, tím přesnější jsou měření a získávaná data. Každá nárazová změna životní funkce pak signalizuje, že se s tělem děje něco zvláštního, může se blížit například záchvat nebo anafylaktický šok.

Blažej zdůraznil, že jeho náramek nemá nic společného s chytrými hodinkami, které mají mnoho funkcí a jejichž data nejsou přesná. Právě kvůli mnoha funkcím v běžných chytrých hodinkách se tato zařízení vybíjejí mnohem rychleji než nově vyvinutý náramek.