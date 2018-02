HomePod se v pátek začal prodávat v USA, ve Velké Británii a v Austrálii. Případní zájemci za něj zaplatí 349 dolarů, tedy v přepočtu něco málo přes 7200 Kč.

Podle dosavadních plánů amerického počítačového gigantu se v další vlně začne novinka prodávat v Německu a ve Francii, stát by se tak mělo na jaře letošního roku. Kdy bude nabídka rozšířena do dalších států – například do Česka a na Slovensko –, však v tuto chvíli není jasné.

Apple HomePod

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Novinka se nabízí i v tmavém provedení.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

HomePod je sofistikované zařízení. Dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě přestěhoval do nového domova – do speciálního oválného reproduktoru.

Konkurence je levnější



Díky tomu bude Siri schopná se snáze napojit na systémy pro chytré domácnosti a na dálku řídit například termostaty, různá zabezpečovací zařízení, přehrávat hudbu apod. Apple si přístroj cení na zhruba 350 dolarů, tedy v přepočtu 8200 Kč.

Sluší se nicméně podotknout, že podobná zařízení již nabízejí nějakou dobu i další výrobci. Předloni byl představen například konkurenční model Google Home a už v roce 2015 Amazon Echo. Oba přístroje jsou levnější než novinka od Applu, ceny základních modelů se v tuzemských obchodech pohybují už okolo dvou tisíc korun.

Zcela nové zařízení představila společnost Apple naposledy na podzim roku 2014. Tehdy šlo o chytré hodinky Apple Watch. [celá zpráva]

Google Home mini

FOTO: archív výrobce

Amazon Echo

FOTO: archív výrobce