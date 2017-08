Populární konzole Nintendo 64, která světu přinesla dnes již legendární titul The Legend of Zelda, se dočká nové verze svého neméně známého herního ovladače. Na crowdfundigovém serveru Kickstarter se na ni za pouhých pár dnů od spuštění kampaně vybral více než šestinásobek požadované částky.

Retro prostě letí. A v herním průmyslu to platí dvojnásob. Přesně tak by se dal charakterizovat brzký úspěch amerického startupu Retro Fighters, který se rozhodl všem milovníkům retro her nabídnout vylepšenou verzi starého ovladače pro konzoli Nintendo 64 s důrazem na ergonomii a pohodlné používání.

Nápad nadchnul bezmála tři tisíce lidí

Ovladač se tak ve své nové verzi dočká nejen moderní analogové páčky, zvětšených „C“ tlačítek, speciálního Turbo tlačítka či dvou nových „Z“ tlačítek umístěných do zadní části, ale hlavně ergonomického pojetí, které umožňuje přirozené uchopení oběma rukama a upouští od původního designu ve tvaru trojzubce.

I když by se to mohlo zdát logické, nenabídne ovladač v první fázi rozhraní USB, díky kterému by jej bylo možné snadno připojit k PC. V případě úspěchu Kickstarterové kampaně, kterou již podpořilo 2 765 hráčů retro her a vybralo tak více než 1 800 000 Kč, slibují tvůrci i druhou verzi disponující USB rozhraním.

Nová verze herního ovladače od Nintenda

FOTO: archív tvůrců

Jen pár dní po zahájení kampaně tak výrobci získali více než šestinásobek částky potřebné pro zahájení masové výroby, jejíž výši stanovili na bezmála 300 000 Kč. Cena jednoho ovladače na serveru Kickstarter, který začínající podnikatelé z celého světa využívají pro komunitní sběr finančních prostředků na realizaci svých nápadů, je přibližně 450 Kč. Do konce kampaně zbývá ještě 27 dní.

Konzole Nintendo 64 se poprvé začala prodávat v Japonsku v roce 1996 a celosvětově se jí prodalo 32,93 miliónu kusů, což z ní dělá 13. nejprodávanější konzoli na světě.