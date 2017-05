Spekulace, že by do voleb mohl být premiérem, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) nechtěl komentovat. Podle něj totiž nezáleží na tom, co si kdo přeje. O budoucnosti vlády podle jeho názoru rozhodne prezident Miloš Zeman. Celý článek Zaorálek: Já premiérem? Nezáleží, co si kdo přeje»