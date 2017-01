Karma se začala prodávat loni na podzim a měla být jedním z největších taháků společnosti GoPro před Vánocemi.

To se ale nakonec nestalo, protože pouhých pár dnů po zahájení prodeje se ukázalo, že nový dron má vážnou výrobní vadu týkající se napájení. Kvůli ní může dron během letu ztratit výkon a havarovat. Kdyby byl v místě dopadu člověk, následky by mohly být fatální.

Watch GoPro Karma drones fall out of the sky https://t.co/mB3xwrDWmy pic.twitter.com/AQKGLcipCZ