Zisk Microsoftu klesl, růst tržeb cloudové divize Azure zpomalil

Růst tržeb pozorně sledované divize cloudových služeb Azure poprvé zpomalil pod 50 procent. To vedlo ke zhruba tříprocentnímu poklesu ceny akcií Microsoftu, ačkoli jeho celkové tržby překonaly očekávání analytiků, napsala agentura Reuters.

Pro další období se nicméně společnost Microsoft rozhodla pro „strategickou změnu“, v jejímž rámci uzavře drtivou většinu svých kamenných prodejen ve světě. Podle vyjádření amerického softwarového gigantu je to reakce na rostoucí popularitu internetových nákupů.

V souvislosti s rozhodnutím o uzavření většiny prodejen zůstanou otevřeny pouze ukázkové obchody v centrále firmy v Redmondu, New Yorku, Londýně a Sydney.

Vedení Microsoftu v oficiálním prohlášení zdůraznilo, že bude i nadále investovat do svých digitálních aktivit. Tedy konkrétně do internetových obchodů, které jsou lokalizovány prakticky do všech světových jazyků. Působí totiž na 190 trzích a vedení amerického softwarového gigantu věří, že tyto e-shopy obhospodaří díky plánovaným investicím až 1,2 miliardy zákazníků.