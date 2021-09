Zavedení bitcoinu Salvador technicky nezvládl. Lidé vyrazili do ulic

Středoamerický San Salvador má za sebou teprve první den, co v zemi platí bitcoin jako oficiální platidlo. Úřady ale už musely řešit technické problémy i odpůrce nejznámější kryptoměny na světě, kteří vyrazili do ulic. Upozornil na to server BBC.