Zabij, zemři, opakuj. Ve hře Deathloop je hráč uzamčen v čase

Ve hře se hráč ocitá v roli Colta. Ten se s úmornou kocovinou probouzí na pláži ostrova Blackreef a vůbec neví, která bije. Netrvá to dlouho a Colt zjišťuje, že se ocitl uvnitř časové smyčky, a kdykoliv zemře, tak se znovu probudí na té samé pláži při východu slunce. Má to ale jeden háček, probouzet se tu bude často, protože je na něj vypsaná tučná odměna. A nejen to, jde mu i po krku nájemná vražedkyně Julianna. O té ale později.

Ukázka ze hry Deathloop Foto: archív tvůrců

Cíl je jasný. Dostat se z časové smyčky pryč. Jak to ale provést? Stačí „jen“ zabít hlavní osmičku tzv. Vizionářů, kteří onu smyčku drží pevně v otěžích. Úkol je informovat se o Vizionářích, naučit se jejich návyky a během jednoho herního dne se jich zbavit. Aby se vývojáři vyhnuli časovému limitu a mohli si více hrát s prostředím, rozdělili den do tradičních čtyř částí (ráno, poledne, odpoledne a večer).

Nebylo by to studio Arkane, kdyby ve hře nebyly speciální schopnosti a různé možnosti řešení situací. Colt může hackovat střílny, senzory či nepřátelskou komunikaci. Do toho při zabití Vizionářů získá různé schopnosti, jako je teleport, zvýšení síly a poškození, neviditelnost, telekinetické pohazování si s protivníky, nebo tzv. Nexus, kdy hráč spojí osud několika protivníků s jedním. Střelíte do hlavy jednoho, zemřou všichni spojení. Tyto schopnosti si navíc lze opakovaným zabíjením Vizionářů vylepšovat. Mimo to si lze tzv. trinkety vylepšovat také vlastnosti zbraní.

Ukázka ze hry Deathloop Foto: archív tvůrců

Stejně jako v Dishonored, i zde může hráč využít tichý postup a zlikvidovat své cíle bez jakéhokoliv upozornění. I přes to ale hra mnohem více vybízí hráče k tomu, aby hráli akčněji a agresivněji. A ano, hra má stejně jako ostatní tituly od Arkane více příběhových zakončení. Takže nic nebrání tomu vzít si brokovnici nebo těžký kulomet a vyrazit na protivníky se vší parádou.

Aby hráč nepřicházel při umírání o arzenál získaných zbraní, které jsou zde rozděleny do několika typů, tak si je může tzv. infuzovat skrze místní materiál zvaný Residuum, který se nachází v předmětech z jiných časových smyček. Pokud Colt zemře, tak po sobě na Zemi zanechá veškeré nasbírané Residuum.

Ukázka ze hry Deathloop Foto: archív tvůrců

Zde přijde vhod pasivní schopnost Colta, o kterou nepřijde a jíž je možnost zemřít dvakrát, aniž by resetoval smyčku. Zbraně mají různou vzácnost a podle toho také speciální schopnosti. Oproti těm základním, které se občas i zaseknou, jsou rozhodně o parník lepší, a tak se Residuum vážně vyplatí hledat. A to nejen kvůli základním protivníkům, na které Colt během lovu na Vizionáře narazí, ale hlavně kvůli již dříve zmíněné Julianně.

Jak jsme již poznamenali, po Coltovi jde Julianna. Ta k němu promlouvá skrze vysílačku, nebo přes rádio. V offline režimu mu jde po krku Julianna ovládaná umělou inteligencí. Pokud se ale hráč připojí k serverům vydavatele a zapne si veřejný režim, tak Julianna bude ovládána cizím hráčem kdekoliv po světě. Po úvodní pasáži si totiž lze v hlavní nabídce vybrat, za koho chce hráč hrát. Jestli za Colta a přerušit smyčku, nebo za Juliannu, kdy se bude připojovat k různým hráčům a pokoušet se zmařit jejich snahy.

Ukázka ze hry Deathloop Foto: archív tvůrců

Po technické stránce také hře nelze nic vyčíst. Je poháněna vývojáři upraveným idTech enginem zvaným Void engine, který použili už u druhého Dishonored. Hudební doprovod je správně špionský a dobře se poslouchá i mimo hru samotnou.

Pokud Deathloop plánujete hrát na konzoli PlayStation 5, určitě vás potěší podpora všech nových technologií, kterými PS5 disponuje. Tím jsou samozřejmě adaptivní spouště na ovladači DualSense, kdy každá zbraň při střelbě působí díky zpětné odezvě jinak, stejně tak jako zasekávání spouští. Mimo to hra používá také vestavěný reproduktor v ovladači při komunikaci s Julianne a samozřejmostí jsou i vychytanější vibrace nového ovladače.

Ukázka vychytávek v Deathloop na PlayStation 5 Video: PlayStation

Upřímně si nepamatujeme špatnou hru od Arkane. Už od dob Dark Messiah of Might & Magic tvoří jeden klenot za druhým. Možná jejich hry nepatří mezi ty největší, ale vždy mají naprosto dokonalou hratelnost s perfektním designem jednotlivých úrovní. Tady navíc přidali skvěle napsané dialogy, které stojí za zábavnou a funkční chemií ústřední dvojice. Špičkování Colta s Juliannou by se dalo přirovnat ke skvělým dialogům z titulu Firewatch.

Deathloop vyšel pro herní konzoli PlayStation 5 a osobní počítače.

HODNOCENÍ: 10/10