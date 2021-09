Za bitcoiny do kina. Řetězec AMC začne prodávat lístky za kryptoměny

O AMC se v poslední době hovořilo zejména v souvislosti s oblibou jejích akcií u části drobných investorů. Té se díky sociální síti Reddit těšila spolu s akciemi prodejce videoher GameStop. „I když si nemyslím, že by to vedlo k tomu, že by některý z těchto coinů ve výsledku zaznamenal parabolický pohyb, je to pro mě jen další úžasný krok v globálním přijetí kryptoměn jako celku,” napsal na tuto síť jeden z jejích uživatelů.