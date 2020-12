Vakcíny s mikročipy a tajné testování na lidech? Facebook začne mazat dezinformace o koronaviru

Facebook od vypuknutí pandemie zavádí pravidla proti tvrzením, která by mohla vést k "bezprostřední fyzické újmě", a uživatelům svých platforem například zobrazuje informace od Světové zdravotnické organizace (WHO). Od března do října údajně odstranil 12 milionů příspěvků s dezinformacemi na téma pandemie nemoci covid-19. Nedávno společně s firmami Twitter a YouTube oznámil, že se v boji proti problematickému obsahu spojí s vládami i vědci.