Tramvaje v Praze budou využívat systém Galileo

"Díky novým přijímačům a možnosti využívání signálu evropského navigačního systému Galileo dosáhneme nejenom zpřesnění lokalizace tramvají, podle dosavadních testů až na 1,5 metru, ale pomůže nám to vylepšit další systémy, které v DPP používáme," uvedl generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski. U nejnovějších tramvají 15T bude podle Witowského umožněno automaticky ovládat omezení rychlosti do výhybek, vyhlašovat zastávky či rozsvěcovat v tunelech.

Dopravní podnik plánuje využít systém Galileo pro určování polohy svého vozového parku jako jeden z prvních operátorů městské hromadné dopravy v Evropě. DPP tak nahradí dosud používaný 20 let starý systém založený na GPS. Přijímače globálního navigačního satelitního systému společně s anténou by měly být nainstalované do všech tramvají, uvedla Řehková.