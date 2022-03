Sociální sítě ovlivňují hlavně děti v rané pubertě

Ačkoli veřejnost většinou nepochybuje o tom, že velké množství času, které děti tráví s mobilními telefony nebo tablety v ruce, na ně nemá dobrý vliv, odborníci nic takového jednoznačně nepotvrzují, napsal list The New York Times. Někteří sice tvrdí, že digitální technologie mohou způsobovat problémy s duševním zdravím, jiní jsou toho názoru, že negativní vliv technologií je jen velmi omezený.

Mladší uživatelé si navíc málokdy uvědomují, jaké následky může mít zveřejňování různých informací na síti. Vyplývá to z celoevropského průzkumu antivirové společnosti Kaspersky mezi lidmi ve věku od 16 let.

To je asi i důvod, proč 82 % dotázaných Evropanů mladších 21 let chtělo v loňském roce smazat trvale nějaký příspěvek ze svého profilu na sociální síti. Alarmující je také zjištění, že naprostá většina (81 %) osob ve věku 16 až 21 let se mylně domnívá, že má plnou kontrolu nad tím, co mohou ze své online přítomnosti trvale vymazat.