S moderními technologiemi musí děti pomáhat rodičům

Velká část mladé generace přitom svoji roli technologických guru přijala. „59 % z nich uvedlo, že je starší rodinní členové žádají o pomoc velmi často. Studenti jsou ale na vážkách s tím, do jaké míry by měli být odpovědní za pomoc svým rodičům,“ prohlásil Alexander Moiseev ze společnosti Kaspersky.

„Jakékoliv změny u nás všeobecně vyvolávají negativní emoce. Proč je nutné něco měnit, když to funguje a líbí se nám to? Může za to náš strach ze stárnutí a uvědomění si, že přestáváme určité věci chápat. Jsme více podezřívaví, odmítáme zjednodušení, a to vše z obavy, že už nejsme dále schopni držet krok s dobou a pokrokem. Proto je nutné, aby byli uživatelé lépe informováni o možnostech své ochrany v digitálním světě a byli schopni používat odpovídající bezpečnostní software, který ochrání jejich údaje a veškeré online aktivity,“ uvedla psychoterapeutka Kathleen Saxtonová.