Řešátko: Drony otevřou novou cestu k přepravě balíčků

Můžete shrnout současná pravidla pro provozování dronů u nás?

Pokud to dělám pro zábavu, jako hobby, tak můžu létat bez školení a registrace. Samozřejmě při tom musím dodržovat platné předpisy, jako nelétat u letiště a podobně. Hobby je například, když dronem natáčím videa, abych je pouštěl rodině.

Pokud chci dělat leteckou práci, prodávat záběry do médií nebo jako pokrývač se podívat na střechu, aniž bych tam lezl, nebo když to slouží při výuce studentů, musím se stát profesionálním pilotem. To dnes obnáší udělat test a praktické zkoušky před komisařem Úřadu pro civilní letectví. Tomu platím správní poplatky, nyní to je přes 14 tisíc korun. Zároveň potřebuji leteckou pojistku, ta stojí pět až sedm tisíc.

Co hlavního se změní?

Nová evropská legislativa, která upravuje pravidla provozu bezpilotních letadel, bude nabíhat postupně. První, co se lidí dotkne, je, že se budou muset registrovat. Registruje se provozovatel a pilot. Nemyslím, že to bude takové drama, jak se někteří obávají. Dnes se registrujete třeba do e-shopu. Základní test bude formou kvízu se 40 otázkami, který prověří znalost pravidel. Vše bude online, nebude nutný kontakt s úřadem. Stát tím bude mít přehled o tom, kdo drony provozuje.

Ta registrace bude za poplatek?

Zatím žádný poplatek nastaven nebyl, ale do budoucna to nelze vyloučit. Co vím, úřady jsou na vážkách. Někdo ten systém musí nastavit, provozovat. Jestli ty náklady ponese stát na svých bedrech, nevíme. Asi by bylo celkem pochopitelné, že profesionální uživatelé budou něco platit.

Co dalšího se změní?

Nová pravidla jsou dost komplexní. Bude záležet i na tom, jak nařízení EU zapracují do české verze naši zákonodárci. Provozovatelé dronů budou rozděleni do tří kategorií, kategorie „Open“ bude odpovídat dnešním amatérům, pak budou dvě pro specialisty. Bude se řešit velikost dronů a druhy provozu podle nebezpečnosti. Je rozdíl, zda půlkilový dron létá na poli, nebo ve městě. Tomu bude odpovídat i školení pilotů.

Dnes je možné s dronem létat do 300 metrů, nová pravidla tuto letovou hladinu sníží na 120 metrů. To je pro amatéry trochu negativní zpráva, i když 120 metrů není malá výška. Profesionálové, kteří budou potřebovat létat ve větších výškách, si to budou schopni zařídit.

Jsou nějaké výjimky, kdy nebude potřeba registrace? Mluví se například o hračkách…

Vedle hraček nemusíte registrovat dron lehčí než 250 gramů, ovšem pokud je takový menší dron vybavený kvalitní kamerou, kterou lze pozorovat osoby, pak povinnost registrace platí i pro něj.

Jak se pozná registrovaný dron, bude mít nějakou „SPZ“?

Už dnes drony profesionálů mají kovové nehořlavé štítky. Zda budou potřeba nehořlavé štítky pro všechny, to zatím nebylo řečeno. Mohla by to být nějaká odolnější samolepka, podobně jako když vám dnes prodávají třeba bicykl, který má výrobní číslo nalepené. Při registraci dostanete číslo, to budete lepit na všechny svoje drony.

Bude i v Česku v budoucnu možný rozvoz balíků drony, jak to ve světě zkouší třeba společnost Amazon?

Současná legislativa říká, že pilot nemůže spustit stroj z dohledu, takže toto vůbec ne­umožňuje. Nová legislativa to za určitých podmínek připouští, což je pro nás jako profesionály dobrá zpráva. Je již připravená na tyto nové druhy provozu. Když zajistíme bezpečnost, máme šanci získat povolení.

Co se týče přepravy zásilek, musíme se na to dívat tak, že dron může spadnout. Takže převážet z ostrova na ostrov je bez problémů, ve městě je to horší. Třeba ve Švýcarsku pomocí dronů přepravují krev po trase, kterou vytipovali jako nejbezpečnější, kde se pohybuje minimum chodců nebo aut. Trasu je možné naprogramovat, nebo ji jednou proletět a podruhé dron poletí stejnou cestou již automaticky.

Kde se drony dnes v praxi nejvíc používají?