Prima vzala zpátečku, omezení přetáčení reklam v on-line vysílání se odkládá

Potvrdil to již dříve také Vodafone. Mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec řekl, že Prima požadovala, aby každý, kdo bude šířit její programy, znemožnil od 1. března svým zákazníkům přeskakování nebo přetáčení reklamy. Ve středu však komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek oznámil, že se zavedení nových pravidel pro omezení přetáčení posunulo u všech operátorů na 1. června.

Podle předchozích vyjádření O2 měla Prima přemrštěné finanční požadavky za zachování možnosti zpětného zhlédnutí a přetáčení programů. V konečném součtu by to podle operátora znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. Prima to na začátku února popřela. Skupina tehdy uvedla, že za distribuci tzv. lineárních kanálů a odloženou sledovanost požaduje navýšení poplatku o méně než pět korun v přepočtu na jednu domácnost.